Ограничительные меры будут действовать до 4 июля.

В целях обеспечения безопасности во время предстоящих матчей кубка Конфедераций в Казани установлены запретные зоны, а также зоны ограничения полетов беспилотных летающих аппаратов, сообщили в УФСБ России по РТ.

Ограничительные меры будут действовать до 4 июля.

Любая деятельность по использованию ограниченного воздушного пространства может осуществляться только с разрешения региональных межведомственных оперативных штабов (РМОШ) по обеспечению безопасности в период проведения Кубка Конфедераций FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA.