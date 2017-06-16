С 21.00 18 июня до 21 июня закроется для движения транспорта участок ул.Болотникова от Горьковского шоссе до ул.Лазарева

Закрытие проезжей части связано с ремонтом коллектора. По информации Комитета по транспорту Исполкома, будут временно изменены маршруты автобусов №10, 44, 45, 49, 53, 63 по следующей схеме: ул.Кулахметова-Горьковское шоссе-ул.Восстания-ул.Кулахметова-ул.Батыршина-ул.Чкалова-ул.Фрунзе-ул.Халтурина и далее по маршрутам.

Автобус №36 будет следовать по Горьковскому шоссе, ул.Восстания и далее по маршруту.

Автобус №72 будет следовать по ул.Кулахметова, ул.Батыршина и далее по маршруту.

Маршрут троллейбуса №1 будет сокращен до остановки Фрунзе (конечная остановка), сообщает пресс-служба мэрии Казани.