В пресс-центре для неаккредитованных журналистов в Казани прошли два мастер-класса по каллиграфии.

17 июня в пресс-центре для неаккредитованных журналистов, приехавших в Казань освещать Кубок конфедераций, прошли два мастер-класса – по древнерусской каллиграфии и искусству арабской вязи. Необычные уроки состоялись в рамках интерактивной туристической выставки, где работала площадка для ознакомления с Казанским Кремлем.

Так, каждый участник мастер-классов смог написать свое имя арабской вязью и попробовать свои силы в искусстве древнерусской каллиграфии. Кроме того, гостям рассказали об истории и особенностях Казанского Кремля, а также об экскурсиях, которые здесь проводятся.