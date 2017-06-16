Под рукой нужно иметь номера телефонов МВД по РТ; УФСБ России по РТ, а также многоканальный телефон ведомства.

Для обеспечения безопасности накануне и во время игр Кубка Конфедераций FIFA правоохранительные органы Татарстана рекомендуют проявлять повышенное внимание по отношению к подозрительным вещам, предметам и автомобилям, особенно в местах массового скопления людей. А также обращать внимание на лиц, которые проявляют необоснованный интерес к спортивным объектам и участникам чемпионата, просят помочь пронести ручную кладь на спортивные объекты либо присмотреть за вещами под различными предлогами, сообщили в УФСБ России по РТ.

В указанных случаях просим немедленно сообщить по телефону единой диспетчерской службы – 112. Предоставить информацию на условиях анонимности можно по телефонам дежурных служб МВД и Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

МВД по Республике Татарстан: 291-35-28, 291-23-40, 291-24-40, 291-20-02

УФСБ России по Республике Татарстан: 231-45-55

Многоканальный телефон УФСБ России по Республике Татарстан: 231-49-00.