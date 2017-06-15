Волейболисты мужской сборной России выиграли уже четвертый матч подряд на этапах Мировой лиги, в очередном матче в Лодзи переиграв сборную США, пусть и на тай-брейке – 3:2.

Едва не проиграли подопечные Сергея Шляпникова первый сет, имея шесть сет-болов – 31:29. И, как следствие усталости, уступили во второй партии – 17:25. Но уже третий сет опять позволил говорить о нашей сборной в превосходных тонах. Безотказно заработал у россиян блок, да так и не сплоховал до конца матча – 25:19.

Четвертый сет россияне вновь отдали за счет собственных ошибок – 27:29, но на общую победу это все же не повлияло – 15:13 на тай-брейке и 3-2 по партиям. Россияне сейчас идут на четвертом месте (а в финал в Бразилии попадут хозяева и еще пять лучших), так что сегодня, 18 июня, россиянам для страховки непременно нужно переигрывать Иран.