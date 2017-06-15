Школьники из Татарстана - победители «Всероссийской школы русского языка «Московия» - посетили Полномочное представительство Республики Татарстана в Российской Федерации и встретились с заместителем Премьер-министра РТ - Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным.

После теплой встречи в Полпредства РТ ребята в сопровождении учителей и координаторов проекта совершили экскурсию по Красной Площади и по Александровскому саду.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ, победителями проекта «Всероссийская школа русского языка «Московия» стали 80 школьников из шести российских регионов. 52 победителя - это ребята из Татарстана. Все они были приглашены в Москву, на бесплатную стажировку в летней школе.

Учеба длилась две недели. Уроки в школе вели лучшие столичные педагоги, свои мастер-классы проводили члены Союза писателей России. Была организована и большая экскурсионная программа - ученики летней школы побывали на экскурсии по Москве, в парках «Царицыно», «Коломенское», зоопарке, Третьяковской галерее, посетили Московскую городскую Думу.