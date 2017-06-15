Ура, дорогие друзья! Россияне в матче открытия порадовали и всех болельщиков, и президента страны Владимира Путина, смотревшего матч в компании Джанни Инфантино (президента ФИФА) переиграв по всем статьям крепкую сборную Новой Зеландии – 2:0 (1:0).

Еще в первом тайме гости дважды выбивали мяч с ленточки – моменты россияне создавали во множестве, но до поры забить не смогли. И все же на 32-й минуте Глушаков сумел протолкнуть мяч за линию ворот - 1:0.

И во втором тайме россияне продолжали активно играть в атаке, и сумели забить и второй мяч – на 70-й минуте после передачи Самедова второй мяч в ворота островитян отличным ударом отправил Смолов – 2:0. Игра россиян впечатлила: мы в стартовом матче выиграли и набрали три очка. А это главное.