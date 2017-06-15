Президент РТ Рустам Минниханов в сопровождении зам. министра сельского хозяйства РФ – Ильи Шестакова прогулялся по рыбным рядам гастрономического проекта «Фишка», что расположились у центра семьи «Казан».

Болельщики, собравшиеся у стен «Казана», с интересом наблюдали, как Рустам Минниханов и Илья Шестаков помогают шоумену Оскаре Кучере и шеф-повару казанского ресторана Максиму Агурееву готовить «Большую казанскую уху» в гигантском казане на 1000 литров на открытом огне. После чего уху смогли попробовать все желающие – абсолютно бесплатно.

А Илья Шестаков, посетив музей кузнечного дела, еще и выковал себе на память рыбу-карпа - символ фестиваля «Фишка».