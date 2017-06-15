Президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен новый портал madeintatarstan.ru, разработанный Министерством информатизации и связи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ.

Одна из основных миссий проекта – знакомство потенциальных инвесторов с предприятиями республики и продвижение продукции предприятий в России и за рубежом. На сайте представлены «визитные карточки» крупнейших промышленных, сельскохозяйственных предприятий и информационно-технологических компаний Татарстана.

Портал имеет русскую и английскую версии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.