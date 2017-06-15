Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.
Отдать дань памяти и уважения любимой певице пришли более 2 тысяч человек, среди них Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухамметшин, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, артисты, музыканты, писатели.
Альфия Авзалова родилась в Актанышском районе. Там установлен памятник певице и проходит традиционный фестиваль, посвященный знаменитой землячке. Глава Актыншского района Фаиль Камаев отметил, что есть идея присвоить местному краеведческому музею имени Альфии Авзаловой.
После церемонии прощания имам исполнил заупокойную молитву. Похоронили Альфию Авзалову на Ново-Татарском кладбище, рядом с могилой Габдуллы Тукая.
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