Документ закрепили подписями Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирада Аюпова и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

Стороны будут осуществлять совместную научно-исследовательскую, выставочную и издательскую деятельность. Как сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по архивному делу, один из первых проектов, которые намечены в рамках соглашения, - совместная подготовка и издание трудов средневекового татарского ученого Бурхануддина Булгари.

Копии документов, оригиналы которых хранятся в библиотеке «Астан Кудс Резави», были переданы республике в ходе визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в г. Мешхед (Иран). Ныне их копии хранятся в Государственном архиве РТ.