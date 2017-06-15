Торжество прошло в рамках празднования Дня медицинского работника.

В Центр семьи «Казан» были приглашены 10 династий врачей. Общий медицинский стаж каждой семьи - более 100 лет. А самый большой стаж оказался у династии, родоначальниками которой стали врачи-психиатры Ольга Раевская и Николай Зефиров - у представителей этой семьи стаж работы в медицине - 612 лет!

Всех уважаемых гостей поздравили с праздником и вручили благодарственные письмом от имени мэра Казани Ильсура Метшина первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов, начальник управления здравоохранения исполнительного комитета города Ильнур Халфиев, главный врач Детской республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

Красивый, добрый праздник завершился красиво - со смотровой площадки Центра семьи «Казан», откуда открывается великолепный вид на город, были выпущены в небо белые голуби.