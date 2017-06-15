Завтра на стадионе Kazan-Arena пройдет матч между сборными Португалии и Мексики.

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш выразил удовлетворение организацией Кубка конфедераций в Казани и поздравил Россию со столь значимым событием. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам», – заявил Сантуш.

Напомним, завтра на стадионе Kazan-Arena пройдет матч между сборными Португалии и Мексики.

«Завтра будет тяжело. Первая игра всегда важна на турнире. Здесь все чемпионы. Это по-настоящему чемпионский турнир. Здесь все претендуют на титул», – сказал Сантуш.

Кубок конфедераций стартует 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира примут Москва, Казань и Сочи. В столице Татарстана пройдет четыре матча: 18 июня сыграют сборные Португалии и Мексики, 22 июня состоится матч Германии и Чили, 24 июня сыграют команды России и Мексики, а 28 июня на «Казань-Арене» пройдет полуфинал.