Многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью получат возможность бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций-2017. Об этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», заявили в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018».

Напомним, матч Португалия – Мексика состоится в Казани завтра, 18 июня.

Как отметили в Оргкомитет решение о бесплатной раздаче было принято по согласованию с ФИФА в рамках социальной программы.

«В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы», – заявили в комитете.

Программа социальной помощи, по словам собеседников, имеет цели сделать «Турнир чемпионов» максимально доступным для всех жителей России для популяризации здорового образа жизни и принципов честной игры.