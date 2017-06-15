Главной датой кампании станет 22 июня – надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, россиянин поможет ветеранам.

В поддержку кампании по инициативе фонда «Память поколений» стартовали продажи значка «Красная гвоздика» по всей России. Поддержать призыв фонда «Я помню. Я помогаю» можно простым и доступным каждому способом, купив значок в виде красной гвоздики стоимостью 50 рублей. Средства от продаж пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, которым необходимы реабилитация и поддержка, сообщает «Татмедиа».

Главной датой кампании станет 22 июня – надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, каждый россиянин покажет свое неравнодушие к делу помощи ветеранам и расскажет о благотворительной традиции, делая эту важную инициативу по-настоящему всенародной.

С начала мая значки в виде красной гвоздики можно приобрести у партнеров фонда, поддержавших кампанию: новый символ памяти и реальной помощи ветеранам доступен в сетях «Магнит», «Окей», SELA, «Бахетле», «Твой дом», «Алые паруса», BILLA, «7-я», а также в газетных киосках. Все желающие смогут приобрести красную гвоздику в корпоративных магазинах Сбербанка.



Тот, кто захочет дополнительно помочь ветеранам, может сделать пожертвование через официальный сайт фонда – там же размещается информация о реальной адресной помощи, которая оказывается благодаря полученным средствам. Благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, существует уже два года – за это время около 3000 ветеранов получили высокотехнологичную медицинскую помощь: средства реабилитации (кресла-коляски, ходунки, многофункциональные кровати и прочее), возможность протезировать верхние и нижние конечности, слухопротезироваться.



Для участников Великой Отечественной войны, контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике на собранные средства индивидуально приобретаются необходимые лекарства, медицинское оборудование, оказывается реабилитационная поддержка.



«Каждый, кто носит значок, не только помогает ветеранам делом, но и рассказывает о новой всероссийской традиции окружающим, делая ее новым всенародным движением, наполненным истинным, а не показным патриотизмом. С помощью акции «Красная гвоздика» мы хотим объединить всех жителей страны независимо от возраста, пола, мировоззрения и социального положения: мужчин и женщин, школьников и студентов, пенсионеров и бизнесменов. Надеть значок можно не только 22 июня, но и в любой другой день, ведь память и благодарность универсальны и не привязаны к конкретной дате», — подчеркнула исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.



«Память поколений» является крупнейшим фондом в Российской Федерации по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.



В Попечительский совет Фонда вошли: художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, генерал армии в отставке, профессор Махмуд Гареев, пианист Денис Мацуев, руководитель региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк – Москва» Николай Земцов, певица Валерия, спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий, певец и общественный деятель Иосиф Кобзон и другие.