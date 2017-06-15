Проезд будет бесплатным для волонтеров, членов ФИФА и аккредитованных лиц.

В дни проведения матчей Кубка Конфедераций общественный транспорт Казани будет курсировать до трех часов ночи. Об этом в пресс-центре Кубка конфедераций рассказал председатель Комитета по транспорту и связи исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

«Транспорт будет работать бесплатно для волонтеров, членов ФИФА и аккредитованных лиц. Проезд для волонтеров будет бесплатным в течение 30 дней до начала Кубка и в течение 30 после окончания Кубка», – рассказал Абдулхаков.

По его словам, курсы английского языка для кондукторов провели еще перед Универсиадой, которая прошла в Казани в 2013 году. К этому футбольному турниру для кондукторов провели курсы повторения языка.

В дни проведения матчей Кубка конфедераций общественный транспорт Казани будет курсировать до трех часов ночи. 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня – до 3 часов утра.