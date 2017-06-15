Артем Хохорин отметил, что с 1 июня весь личный состав МВД по РТ перешел на усиленный вариант несения службы.

В Казани на время проведения Кубка конфедераций усилили меры безопасности: прибыли прошедшие для него специальную подготовку полицейские, на автовокзалах круглосуточно дежурят сотрудники ФСБ, стадион «Казань-Арена» оснащен уникальными видеокамерами. В целом регион готов для проведения Кубка конфедераций, заявил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, сообщает ТАСС.

Хохорин отметил, что с 1 июня весь личный состав МВД по РТ перешел на усиленный вариант несения службы, прибыли дополнительные силы.

МВД взяло под круглосуточный контроль вместе с частными охранными агентствами, службами безопасности стадионы, гостиницы, базы проживания, объекты транспортной структуры (все объекты, которые будут задействованы в рамках проведения мероприятия).