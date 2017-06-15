По сообщению популярной газеты Marca, Криштиану Роналду решил покинуть мадридский «Реал», и якобы сам КриРо уже рассказал об этом партнерам по сборной Португалии.

Казалось бы, страсти по поводу обвинении о неуплате португальцем налогов на сумму 14,7 млн. евро уже улеглись, и футболист отделается условным наказанием. И «сливочный» клуб вроде бы поддерживает футболиста в этом вопросе.

Но некоторую ясность внес португальский журналист Нуну Луж: «Роналду больше не будет играть в Испании. Он соблюдал все правила, но сейчас его намерение - найти новый клуб. Сам он об этом не расскажет».