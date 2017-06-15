«Динамо-Казань» сметает всех на своем пути

В столице Татарстана прошел общий тур мужской российской суперлиги по хоккею на траве. Каждая из команд сыграла в Центре по хоккею на траве по два матча.

Хозяева – казанские динамовцы – в двух матчах против «Таны» одержали две победы – над ЦСП «Крылатское» - 6:0 (Якун-3, Исаев, Замалутдинов, Майоров) и над клубом «Тана» - 8:1 (Корнилов-2, Лебедь – 2, Кузьмин, Замалутдинов, Майоров, Голубев). За восемь матчей до конца чемпионата казанцы по-прежнему опережают динамовцев из Электростали на 8 очков.

Рустэм КУЛЕЕВ

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