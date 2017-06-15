Накануне первого матча в Казани Кубка конфедераций игрок сборной Португалии Андре Силва перед тренировкой рассказал на пресс-конференции, что сборная Португалии рассматривает сборную Мексики как слаженный коллектив.

«Мы не рассматриваем мексиканцев по позициям, как отдельных игроков. Мы готовимся сыграть против хорошей команды. Да, я оказался членом сборной, когда он выступает в статусе чемпиона Европы, и это дополнительная ответственность, и мои более опытные партнеры опекают меня, дают советы».

А вот форвард сборной Мексики Ирвинг Лосано жаждет вместе с партнерами по команде выжать из себя все то, что футболисты умеют: «Мы улучшили командную игру – это важно перед стартом на любом турнире. Игра будет сложной. Роналду? Криштиану, безусловно, один из лучших в мире футболистов. Но футбол – командная игра, и на поле всякое может случиться».