16 июня в Кабинете министров РТ состоялась церемония вручения Казани титула «Беговая столица России» и вручения Кубка Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Вручала Кубок Ксения Шойгу, руководитель федерального проекта «Забег.рф».
В ответном слове Рустам Минниханов сказал: «Приятно, что Казань в очередной раз подтвердила звание спортивной столицы России, опередив остальные регионы страны более чем в два раза». Сама же Ксения Шойгу сказала: «Мы убедились, что Казань – действительно спортивная столица России».
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