21 июня в 19 часов на спортивной базе Горкинско-Ометьевского парка состоится проектный семинар, посвященный второму этапу благоустройства парка. На встречу приглашаются все желающие.

Казанцы смогут обсудить все детали проекта с его авторами - командой архитекторов мастерской «Архитектурный десант» – руководителем проекта Дарьей Толовенковой и его главными архитекторами Павлом Медведевым и Анастасией Яременко. Самые интересные предложения и идеи горожан по дальнейшему развитию парка обязательно будут учтены при разработке проекта.

По информации сайта www.park.tatar, в рамках второй очереди благоустройства Горкинско-Ометьевского парка там планируется увеличить количество парковочных мест, организовать новые входные группы, укрепить овраг и проложить через него лыжные мостики, о которых просили жители на предыдущих проектных семинарах. Также появятся новые места для тихого отдыха, открытый кинотеатр и памп-трек. По периметру парка будет сделана велодорожка, появится и специальная горка для любителей катания на тюбингах.