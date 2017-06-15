Министр спорта РТ Владимир Леонов на первой пресс-конференции в медиацентре Кубка конфедераций сообщил, что сборные Португалии и Мексики, расположившиеся в Казани, довольны условиями как проживания, так и организацией тренировочного процесса.

Именно сборные Португалии и Мексики и сыграют в первом матче в Казани 18 июня на «Казан Арена». А вот председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил в своем выступлении на пресс-конференции в Питере, что Россия полностью готова к Кубку конфедераций.

Вторил ему и Владимир Леонов в Казани, отметив, что «Казан Арена» полностью готова к турниру. Далее министр спорта РТ подчеркнул, что главной сутью приезда на Кубок конфедераций станет соревновательный процесс. Да, у журналистов мало возможностей порваться для хотя бы мини-интервью к Криштиану Роналду, но журналистам не стоит обижаться, ведь главное здесь спортивная составляющая, результат матчей.

Также Владимир Леонов призвал горожан не стремиться уезжать из Казани на время проведения Кубка конфедераций. Транспорт будет работать в усиленном режиме, так что не надо предаваться стереотипам, что в городе сложно будет жить. Нужно вписать это соревнование как историю нашего города.

Выступавшая на этой же пресс-конференции генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила, что ФИФА рассчитывает, что Кубок конфедераций станет лучшим спортивным мероприятием, проведенным в России. Готовность России поразила ФИФА, и превзошла все ожидания.