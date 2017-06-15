Туристический поток в древнюю столицу Татарстана за последние годы вырос в несколько раз. Помимо интереса, вызываемого самим городом, причина тому - крупные спортивные мероприятия, которые Казань принимает с завидной регулярностью: Универсиада-2013, Чемпионат мира по фехтованию-2014, Чемпионат мира по водным видам спорта-2016.

В нынешнем году столица Татарстана, наряду с несколькими другими российскими городами, принимает матчи Кубка конфедераций по футболу. И хотя гости турнира в первую очередь приедут в Казань за спортивными зрелищами, хотим посоветовать в перерывах между ними полюбоваться красотами города, а заодно узнать что-то новое. Итак, что стоит посетить туристу в Казани в первую очередь?

Кремль и окрестности

Очевидно, самый известный туристический бренд столицы Татарстана - Казанский Кремль, старинная крепость, сердце города. Здесь туристы могут ознакомиться с визитной карточкой города - «падающей» башней Сююмбике, осмотреть ансамбль пушечного двора, бывшую резиденцию губернатора и многое другое. Примечательно, что в стенах кремля расположились и храмы двух основных религиозных конфессий Татарстана: православный Благовещенский собор и мусульманская мечеть Кул-Шариф. Еще здесь много действующих музеев с интереснейшими экспозициями.

Отдельного внимания заслуживает Кремлевская набережная реки Казанки. Здесь, помимо свежего воздуха, туриста ожидает красивый вид на противоположный берег реки Казанки. Рядом расположен Дворец Земледельцев, возле которого можно сделать эффектное фото.

Улица Баумана

Пожалуй, самое туристическое место города - пешеходная улица Баумана, иногда именуемая казанским Арбатом. Помимо красот старинной архитектуры - большинство зданий на улице построены до наступления 20 века - очевидным плюсом для туриста станет огромная концентрация кафе, ресторанов и сувенирных магазинчиков. Интересными местами для фотографии станут копия кареты Екатерины II, а также скульптура Кота Казанского - неофициального символа города.

Старо-Татарская слобода

Старинный район Старо-Татарской слободы как нельзя лучше подходит для тех, кто желает познакомиться со старой Казанью, а также культурой татарского народа. Здесь же располагается музей, посвященный Габдулле Тукаю - наиболее любимому татарскому поэту, которого иногда называют Пушкиным татарской литературы.

Также Старо-Татарская слобода станет идеальным местом для того, чтобы познакомиться с татарской национальной кухней - здесь много кафе и ресторанов, специализирующихся на ней.

Парк Горького и окрестности

Одна из самых старинных зеленых зон Казани - парк имени Горького, под разными названиями он существует еще с 19 века. В последние годы в парке проведена серьезная реконструкция, он обзавелся большим музыкальным фонтаном, детскими и спортивными площадками.

В окрестностях парка турист может удовлетворить и свои культурные потребности. Недалеко расположились музеи ИЗО, современного искусства, Максима Горького, Евгения Боратынского, Василия Аксенова.