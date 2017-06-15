Генеральный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»

В рамках первого заседания Совета Республиканского фонда поддержки (РФП) был назначен исполнительный директор Фонда, им стал Генеральный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» Рустем Ибрагимов. Сообщение об этом опубликовано на официальном канале фонда в Telegram.

В прошлом он был заместителем председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации Казани, а также заместителем председателя Комитета земельных и имущественных отношений Казани.

С 2012 года Рустем Ибрагимов возглавляет ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан».

Напомним, Республиканский фонд поддержки был создан 29 мая указом Президента Татарстана Рустама Минниханова в целях «организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан».

8 июня Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о создании Республиканского фонда поддержки и передаче ему земельного участка площадью в 759,2 га в районе Аракчино. 14 июня Минземиущество РТ утвердило устав Фонда.