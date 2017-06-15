Автовладельцы, заключившие договор ОСАГО, начиная с 28 апреля 2017 года, имеют возможность отремонтировать поврежденный в ДТП автомобиль без учета износа деталей.



Вступившие в силу изменения в законодательство устанавилит ремонт в качестве преимущественной формы страхового возмещения по ОСАГО. Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.



Автовладелец может выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка.



Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта можно найти на сайте страховой организации. По согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору.



Ремонт, за качество которого отвечает страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего; максимальный срок ремонта составляет 30 дней. Новые автомобили (не старше двух лет) должны ремонтироваться на СТО официальных дилеров.



В отличие от денежной выплаты приосуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное для автовладельцев изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.



Если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.