По словам руководителя Росавтодора, в Казанской агломерации реализация проекта составляет более 70 процентов.

Татарстан – один из лидеров в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сегодня в Казани журналистам сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

«Сегодня начинается моя рабочая поездка, от Казани я проеду на автомобиле по федеральным дорогам с посещением девяти агломераций, попавших в проект “Безопасные и качественные дороги”. Закончится поездка 26 июня в Новосибирске. В Перми министр транспорта России проведет совещание по реализации проекта “Безопасные и качественные дороги” на территории ПФО. Там же состоится коллегия Федерального дорожного агентства», – рассказал глава Росавтодора.

Он проинформировал, что с руководством Татарстана еще в прошлом году было принято решение начать инспекционную поездку именно с Татарстана. «Сегодня мы уже осмотрели объекты, которые реализуются по проекту. С удовлетворением хочу отметить, что, как всегда, Татарстан является одним из лидеров при реализации любых проектов, так же и здесь. Реализация проекта “Безопасные и качественные дороги” составляет более 70 процентов. Мы не только наблюдали устройство асфальтобетонного покрытия на улицах и проспектах города, но уже нанесена и разметка», – подчеркнул Старовойт.

«К сожалению, у нас есть регионы, которые даже не заключили государственные контракты. Поэтому Президент Татарстана предложил Правительству России предусмотреть такую возможность: если регионы, участвующие в проекте, в текущем году не успеют заключить контракты, выполнить работы и, соответственно, оплатить их, а средства останутся, то у этих “двоечников” финансовые средства перенаправить в те регионы, которые могут выполнить эту программу», – добавил он.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства, сегодня с Президентом Татарстана и министром транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленаром Сафиным такая возможность обсуждалась. «Наши коллеги в республике имеют задел, поэтому мы более детально объекты, которые дополнительно смогут быть реализованы в текущем году, сегодня еще обсудим», – заявил он.

Старовойт отметил, что все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполняются в соответствии с государственными контрактами, предусмотрены штрафные санкции, гарантийные сроки и обязательства. «Мы видим, что налажен качественный контроль за выполнением дорожно-строительных работ в республике. Все объекты, которые были выполнены с браком, в этом году будут отремонтированы», – заключил он.