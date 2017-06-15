О ходе готовности к спортивному событию в столице Татарстана рассказал Владимир Леонов на пресс-конференции в медиацентре в Казани.

Первый матч Кубка конфедераций в Казани между сборными Португалии и Мексики пройдет на стадионе «Казань-Арена» 18 июня в 20.00.

«На сегодня, за два дня до первого матча, стадион «Казань-Арена» полностью готов к проведению соревнований. Переживаний по поводу арены нет, у нас есть операционная группа, которая будет реагировать в случае возникновения любых внештатных ситуаций», - заявил Владимир Леонов.

«Когда еще к нам приедет Криштиану Роналду? Кубок конфедераций – это история, которую нужно вписать в нашу жизнь», – считает министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

70 процентов билетов на матчи Кубка конфедераций FIFA в Казани в настоящее время продано. Организаторы надеются, что во время игр заполняемость трибун составит 80 - 90 процентов.