Первый этап ремонта дороги по ул. Кул Гали, которая ведет в поселок Салмачи, будет завершен к сентябрю 2017 года, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
Планируется расширить центральную улицу, чтобы увеличить пропускную способность дороги. На втором этапе ремонтных работ планируется расширение проезжей части от ул.Григорьева до ул.Яркая до четырех полос, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Первый этап ремонта дороги по улице Кул Гали будет завершен к сентябрю – и жители, которые к нам обращаются, уже осенью почувствуют улучшение», - заявил Ильсур Метшин.
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