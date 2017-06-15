Планируется расширить центральную улицу, чтобы увеличить пропускную способность дороги. На втором этапе ремонтных работ планируется расширение проезжей части от ул.Григорьева до ул.Яркая до четырех полос, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

«Первый этап ремонта дороги по улице Кул Гали будет завершен к сентябрю – и жители, которые к нам обращаются, уже осенью почувствуют улучшение», - заявил Ильсур Метшин.