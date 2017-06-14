Сумма погашенного долга по зарплате перед 3 работниками ООО «Казанский комбинат надомников» составили 55 тысяч рублей, а 2 работникам ООО «Аргамак» работодатель выплатил долг в размере 51 тысячи рублей.

Эти предприятия рассчитались по долгам со своими работниками благодаря планомерной работе Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, с начала текущего года в поле зрения Координационного совета попало свыше 40 организаций Татарстана, задолжавших своим сотрудникам заработную плату.