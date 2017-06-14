Футболисты сборной Португалии наконец-то 15 июня провели свою первую тренировку в Казани. Началась она в 11.15.

Участие в тренировке приняли 23 футболиста. Журналисты осами кружили, пытаясь насмотреться на Криштиану Роналду, но тот намеренно разминался и занимался с мячом у дальней от журналистов бровке и от интервью вежливо отказался.

А вот тренировку 16 июня португальцы в итоге перенесли без объяснения причин. Как сообщил сайт ФИФА, пресс-конференция назначена на 16.15, а тренировка начнется в 17.00.