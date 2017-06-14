Защитник Бруно Алвеш, знакомый нашим болельщикам по выступлениям за питерский «Зенит», выступил в Казани на пресс-конференции. И прямо заявил, что выигрыш трофея в России является главной целью сборной Португалии.

Большую часть своего выступления Алвеш посвятил предстоящему матчу со сборной Мексики: «Мы внимательно изучили сборную Мексики. В их составе есть сильные игроки, и мы крайне серьезно подойдем к этому матчу. Все говорят о нас как о фаворитах, но в футболе порой недостаточно двух трех талантливых игроков для победы. Мексика всегда включает быстрый прессинг – так было и в нашем матче с мексиканцами в 2014 году.

Да, мы будем впервые выступать на Кубке конфедераций, но у нас есть опыт участия в крупных соревнованиях, и хотя в Россию приедут весьма амбициозные команды, у нас есть шансы, и на одном опыте здесь не выиграть.

Я рад вспомнить годы в питерском «Зените», где мне создавали не только все условия для работы, но и создавали максимально комфортные условия для жизни. Помню ли я Казань? Должен признаться, что нет. Но это значит, что на этот раз я постараюсь компенсировать этот пробел. Меня заверили, что у нас будет время посмотреть местные достопримечательности. Из России я всегда возвращаюсь с багажом теплых воспоминаний.

Не смог Алвеш и отмахнуться от вопроса о значимости для команды Криштиану Роналду: «Криштиану для нас, как и для всей Португалии – это идол, и мы очень надеемся, что и в России, и в Казани он покажет наяву, какой он футболист».