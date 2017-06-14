Наконец-то неустойчивая прохладная погода, царившая почти всю первую десятидневку июня, начала отступать. Северные циклоны, взявшие в длительную осаду территорию Татарстана, местами уже пролили месячную норму дождей, а температуры намного отставали от средних многолетних значений. О погоде первого летнего месяца и связанных с ним приметах рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Минимальные температуры в ночные часы в Казани и пригородах в первые 10 дней июня даже граничили с угрозой заморозков на почве в самый поздний срок по многолетним наблюдениям. И только с начавшейся перестройки воздушных потоков с холодного северо-восточного направления на благодатное юго-западное ситуация стала приближаться к летнему сценарию. Сибирский антициклон, как хозяин сезона, принялся выполнять свои функции, пришла солнечная погода, и столбики термометров начали подниматься выше 20 градусов.

Все народные приметы этих дней - о судьбе урожая. С 17 июня - дня Митрофана - считали, что окончательно миновали холода. Начинали сеять позднюю гречиху, ведь она любит теплую сухую землю. Ее урожай планировали хранить про запас.

19 июня - Илларион, он напоминает: для хорошего урожая важно прополоть поля и грядки от сорняков. Говорили: «Пришел Илларион - дурную траву с поля вон». И хоть «поле полоть - руки колоть», но ведь «если не полоть, так и хлеба не молоть».

20 июня - Федот-урожайник. Говорили: «Федот тепло дает - рожь в золото ведет». Ждали теплого и ясного дня - тогда зерно будет крупное, налив полный. А если «Федот на дождь поведет - быть тощему наливу».

21 июня приходит Федор летний, Стратилат. Замечали, что неустойчивый характер погоды в эти дни июня богат грозами. «Если гром поутру - это не к добру, мужик с сеном не уберется». Была и хорошая весть: «если на Стратилата большие росы, лето, будь хоть сухое, но даст урожай хороший». Еще с Федора вывозили навоз на пары.

Апофеоз июньских примет - 22 июня, Кириллов день. «С Кириллина дня - что солнышко дает, то и у мужика в амбаре». С надеждой просили: «Кирилл, дай ясное, доброе лето». Говорили и так: «На Кириллу - конец весны, почин лету». Так что лето красное только-только начинается.

Действительно, самые жаркие дни приходят с наступлением самого длинного светового дня. К 20 - 22 июня ось вращения Земли в своем годовом движении наклоняется в сторону Солнца. В день летнего солнцестояния устанавливаются самые длинные дни, наступает торжество солнечного света. Считается, что с этого момента приходит астрономическое лето - на несколько суток на большей части Северного полушария устанавливается самый длинный световой день, достигающий в Казани 17 часов 34 минут.

Продолжительность светлого времени суток зависит от географического местоположения территории. К примеру, Северный полюс в силу специфики вращения Земли вокруг оси остается близким к светилу в течение нескольких недель. В это время полярные области освещаются круглые сутки - наступает полярный день. А на широте Санкт-Петербурга начинается период с поэтическими белыми ночами - млечень.

В григорианском календаре даты летнего солнцестояния варьируются между 20 и 22 июня - в зависимости от года. Нынче летнее солнцестояние на широте Казани наступит 21 июня в 7 часов 24 минуты по московскому времени.

Нынешний июнь наконец-то начал радовать летним теплом - средние температуры воздуха приблизились к климатической норме. После длительного периода дождливой и прохладной погоды волна тепла с запада на периферии антициклона дала возможность вздохнуть спокойно дачникам и огородникам, а любители пляжного отдыха почувствовали скорое открытие купального сезона - температура воды в водоемах начала повышаться. Но под влиянием атмосферного фронта с запада приходят к нам дожди, возможны и грозы с порывистым ветром. Из-за облаков и повышенной влажности днем станет немного прохладнее, но ночная температура существенно не изменится и будет стимулировать рост огурцов на огородах.

Вспомним данные из климатических летописей Казани по июню за последние годы. В 2009 году были побиты рекорды по максимальным температурам 13, 15 и 16 июня - в эти дни столбики термометров повышались до 34 - 36 гр. тепла, и эта температура оказалась самой высокой с 1870 года. Прежние абсолютные максимумы - 32,5 - 33,5 гр. тепла - отмечались в Казани очень давно - в 1912 и 1924 годах. В 2010-м было зафиксировано два рекорда: 27 и 28 июня, по данным метеостанций Казани, столбики термометров достигли максимальных значений - 35,4 - 36 гр. Прежние абсолютные максимумы этих дней отмечались в Казани 27 июня 1921 года и 28 июня 1939 года. К слову, самый жаркий июньский день был зафиксирован в Казани 25 июня 1925 года, когда воздух прогрелся до 37,5 гр. - это абсолютный максимум первого летнего месяца за 146 лет наблюдений. Нынешний июнь, похоже, не успеет разогреться до рекордов.