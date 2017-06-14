Практически все участники Кубка конфедераций уже прибыли в Россию. Уже завтра в Санкт-Петербурге пройдет первый матч Кубка конфедераций - на стадионе «Крестовский» сразятся сборные России и Новой Зеландии.

Что такое сборная Новой Зеландии

Итак, уже завтра в Санкт-Петербурге пройдет первый матч Кубка конфедераций - на стадионе «Крестовский» сразятся сборные России и Новой Зеландии. Россияне готовились к игре с островитянами на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Тренировались все в общей группе, правда, защитник Федор Кудряшов будет играть в маске по настоянию врачей.

После тренировки непосредственно перед вылетом в Санкт-Петербург Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, но был предельно лаконичен и на основные вопросы по составу и тактике на матч сообщил, что не готов отвечать на эти вопросы. Игроки оказались поразговорчивее. Защитник Руслан Камболов из «Рубина» посетовал на то, что игрокам может помешать ответственность за результат. Болельщики будут гнать команду вперед, а при шумной поддержке почти не слышно указаний тренера с бровки.

А его одноклубник Максим Канунников, наоборот, сообщил, что команда готова и физически, и эмоционально. Впрочем, два рубиновца скорее джокеры в рукаве у Черчесова, и если выйдут в первом матче, то лишь на замену.

Первые соперники россиян - сборная Новой Зеландии, она мало кому известна даже в Европе. Полузащитник сборной Новой Зеландии и «Окленд сити» Клэйтон Льюис отметил, что Кубок конфедераций - отличная возможность сделать себе рекламу: «Кубок конфедераций - крупный турнир, крупнее его лишь Кубок мира. Надеюсь, мы не упустим шанс показать себя в полной мере».

А вот форвард Крис Вуд отметил, что его команда с нетерпением ждет старта на Кубке конфедераций: «Это уникальная возможность, и для этого мы так упорно работаем. Для этого проводим непростые перелеты в Европу и обратно на родину. Мы с нетерпением ждем первого матча и готовы к мужской борьбе».

Сборные Мексики и Португалии уже прибыли в Казань

Мексиканцы прибыли в Казань из Беларуси, где довольно неожиданно уступили местной национальной дружине. Тем не менее команда разместилась в гостинице и уже на следующее утро провела свою первую тренировку. В гостинице команду из Северной Америки встретили радушно - танцами, хлебом-солью и чак-чаком. Пресс-атташе команды в ответ презентовал персоналу бутылку текилы. Привезли мексиканцы с собой и 70 журналистов, правда, большая часть из них оказалась из США.

Мексиканский журналист Карлос Луис Герреро пояснил, что в Казань приехали все без исключения лучшие игроки. Правда, форвард Корона в Казань не приехал, для команды это большая потеря. Турнир этот важен для национальной команды.

Фаворитами группы мексиканцы считают Португалию, а нашу сборную рассматривают как команду, с которой им придется конкурировать за выход в полуфинал. Главный тренер Осорио опасается только, что судьи могут помогать хозяевам: «Судьи не всегда к нам благосклонны. Нас не считают фаворитами на турнире, что же, нам есть что доказывать».

Голкипер Очоа признался, что лететь было непросто: «Добираться сюда нам было нелегко, так что главное сейчас - освоиться на новом месте, почувствовать мяч. Насчет первого матча… Нельзя сказать, что это игра Роналду против Мексики. Мы будем играть против команды Португалии».

В целом же первая тренировка оказалась чисто игровой - выделялись, как и положено, Чичарито, Вела, Эррера и Сантос-младший.

Португальцы прибыли в Казань поздно вечером в среду, а до своей гостиницы добрались уже ближе к полуночи. И в аэропорту, и у гостиницы все ждали появления Криштиану Роналду, но он лишь помахал вопящим фанатам и, стукнув костяшками пальцев по стене гостиницы, растворился в недрах отеля. Впрочем, вся стена дома напротив была занята граффити КриРо, и любой желающий теперь может на фоне этой наскальной живописи сфотографироваться, причем бесплатно.

Видимо, рисунок понравился и самому Роналду, так как через некоторое время он выложил в Инстаграме надпись: «Спасибо, Казань». Вингер португальцев Бернарду Силва отметил, что вся команда Португалии хочет показать в Казани красивый футбол.

Прилетели все, а Камерун приземлился лишь со второго захода

Практически все участники Кубка конфедераций уже прибыли в Россию. С трудом, но все же добрались австралийцы. Чемпионы Азии решили всех удивить, объявив, что в Казань они приехали побеждать.

А вот самолет со сборной Камеруна попал около Москвы в сильный дождь и дважды вынужден был заходить на посадку. Но все закончилось хорошо, как, надеемся, пройдет и весь турнир.