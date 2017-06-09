На казанских рынках эту ароматную ягоду можно купить уже по довольно приемлемым ценам. Побалуйте свою семью - приготовьте из клубники вкусные блюда, пока ягода не созрела на дачных грядках.



Индейка под клубничным соусом

Ингредиенты: филе индейки - 500 г, копченая грудинка - 200 г, клубника - 200 г, свежая мята, сок 0,5 лимона, красный перец и соль по вкусу.

Филе нарезать на порционные куски. Каждый слегка отбить. Солить не надо. Завернуть в тонкие кусочки копченой грудинки, потом в фольгу, поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Затем освободить мясо от фольги и вернуть его снова в духовку, чтобы зарумянилось. Тем временем взбить в блендере клубнику, мяту, сок лимона.

Готовое филе индейки подавать с отварными овощами. Отдельно подать клубнично-мятный соус.

Клубничный десерт

Ингредиенты: жирный творог - 250 г, клубника - 200 г, бананы - 2 шт., сметана - 100 г, сахарный песок по вкусу.

Творог смешать с сахаром и сметаной. В креманки выложить немного творожной массы, затем кусочки банана, снова творог, потом нарезанную клубнику. Завершить творожной массой, украсить ягодой и листочком свежей мяты.

Приятного аппетита!