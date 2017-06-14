Сегодня в Национальном музее Татарстана откроются две мексиканские выставки. Они приурочены к старту Кубка конфедераций, так как 18 июня именно сборная Мексики сыграет в столице Татарстана против команды Португалии.

«Море есть сон» - выставка фотографий мексиканского славяниста, критика, переводчика Сельмы Ансиры, побывавшая уже в Афинах, Сан-Доминго, на Кипре, в Москве, Елабуге. В Казани можно будет увидеть часть большой серии «Вода и сон».

Выставка «Текстильные изделия мексиканского штата Юкатан» из частной коллекции атташе по культуре Посольства Мексики в России Хорхе Рейносо Поленса демонстрирует собрание тканей, характеризующих традиционный мексиканский текстиль.

Открытие выставок состоится в 14.00. В них примут участие Сельма Ансира и Хорхе Рейносо Поленса.