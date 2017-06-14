Фестиваль «Волга-Волга», который пройдет в Казани 24 июня, переезжает на Кремлевскую набережную. Новая площадка сможет вместить еще больше зрителей. Ранее провести фестиваль планировалось в парке им. Горького.



ВИА «Волга-Волга» в честь юбилея пригласил на фестиваль группы со всей страны. Хедлайнерами фестиваля станут «Мамульки Бенд» из Ярославля, «Бобры» из Москвы, казанская группа «Мураками» и конечно сами именинники.

Художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев рассказал, что фестиваль вошел в культурную программу Кубка конфедераций по футболу и пройдет в день футбольной битвы между сборными России и Мексики.

Поэтому организаторы планируют установить на сцене большой экран для болельщиков. Начиная с 18.00 участники фестиваля смогут следить за событиями на «Казань-арене» в режиме онлайн, сообщается на сайте мэрии Казани.

Музыкальный марафон стартует на Кремлевской набережной в полдень. Вход на концерт 24 июня будет свободным.

Первый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» собрал 25 групп и несколько тысяч зрителей. В нем приняли участие молодые казанские музыкальные коллективы, знакомые многим группы со всей страны.