В канун Дня России, 10 июня, выходной день вместе с «ТНВ» в Казани провела многодетная семья Орловых из Набережных Челнов. Праздник у челнинцев состоялся в рамках проекта «В объективе «ТНВ» - большая семья».



По уже сложившейся традиции в столице республики для челнинцев устроили экскурсию по историческим местам города. А после автобусной прогулки по старой Казани многодетная семья приехала в «Ривьеру».

Здесь, в одном из самых популярных мест отдыха казанцев и гостей столицы, Орловых ожидало колесо обозрения, а также аквапарк, куда малышня мечтала попасть с самого утра. В аквапарке ребятня и взрослые с удовольствием осваивали множество аттракционов, нагуляв хороший аппетит перед запланированным обедом в уютном ресторанчике.

Орловы - семья образцовая, все у них в жизни складывается так, как пишут в правильных добрых книжках.

Родители Андрей и Екатерина познакомились на катке, когда учились в 11-м классе средней школы. И с тех пор не расстаются. За эти годы они закончили казанские вузы и, самое главное, родили девять детей.

«Когда мы только поженились, Андрей сказал: «Готовься к тому, что у нас будет много детей». Я, помню, посмеялась, решив, что троих детей как-нибудь осилим. Но то, что у нас будет девять детей, ни он, ни я и представить не могли», - вспоминает Екатерина.

В этой большой дружной семье все делается сообща. По словам мамы, важные решения принимаются на семейном совете.

В семье Орловых у всех схожие увлечения, особенно объединяет их любовь к спорту: зимой они дружно встают на лыжи, а летом выходят на велосипедные прогулки.

Практически у всех детей, за исключением самых младших дочек - одной три года, а второй всего полтора, есть свое хобби.

Так, первенец Лев (17 лет) профессионально занимается баскетболом. Команда, за которую он выступает, показывает отличные результаты на городских соревнованиях, завоевывая призовые места.

Виктория в свои 14 лет - уже семейная гордость. Как-то она настолько увлеклась фольклорными танцами славянских народов Европы, что сегодня уверенно покоряет вершины всероссийских и международных турниров, завоевывая Гран-при и первые места.

В 2011 году на семейном совете было принято решение попробовать свои силы в частном бизнесе. Выбор остановили на пекарне, и она успешно работает до сих пор. И, что крайне важно, Орловы на своем предприятии предоставили работу исключительно родителям многодетных семей.

«Мы очень любим отдыхать всей семьей, но, как правило, выбираемся на отдых недалеко за пределы родных Челнов. Благодаря «ТНВ» смогли побывать и в Казани и, что особенно важно для наших детей, провели незабываемых два часа в аквапарке. Это был один из лучших наших выходных», - поделилась впечатлениями от выходного дня с «ТНВ» Екатерина Орлова.

Напомним, праздник, который многодетной семье из Набережных Челнов подарил телеканал «Новый Век», состоялся в рамках проекта «В объективе «ТНВ» - большая семья».

Проект стартовал на телеканале 15 мая, в Международный день семьи. Его главная цель - показать, что настоящее счастье именно в большой семье, а также напомнить татарстанцам об основных ценностях в жизни любого человека.

Над реализацией проекта, который завершится в октябре, работает весь творческий коллектив «ТНВ». Во всех программах «Нового Века», начиная от информационных передач и заканчивая ток-шоу, тема многодетной семьи стала главной.

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