В Татарстане планируется строительство второй очереди хосписа - взрослого отделения на 98 койко-мест. Сейчас на всю республику их всего 35: 17 койко-мест для детей и 18 - для взрослых. К сожалению, с ростом онкологической заболеваемости повышается и потребность в оказании хосписной помощи.



В данный момент в ней нуждаются более 3 тысяч пациентов, страдающих самыми разными прогрессирующими заболеваниями. Среди них 900 - это больные со злокачественными новообразованиями. Председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что для строительства второй очереди хосписа планируется перепрофилировать здание бывшего элитного санатория, находящегося на территории Зеленодольского района. Однако на выкуп этого здания для хосписа, его последующего ремонта и оснащения требуются значительные средства - около 250 миллионов рублей.

12 июня в Татарстане стартовал благотворительный марафон в поддержку строительства второй очереди хосписа. В республике пройдут благотворительные концерты, ярмарки, флешмобы, общественные акции. Завершится марафон «Строим хоспис вместе» 30 августа, в День республики, грандиозным гала-концертом под открытым небом. Все артисты в этот день будут выступать бесплатно, пройти на концерт сможет каждый желающий. Однажды татарстанцы уже помогли тем, кто нуждается в паллиативной помощи: благодаря их поддержке три года назад открылся первый хоспис в Казани, год спустя он уже принял взрослых пациентов. За это время почти 2 тысячи человек получили необходимую помощь. Сейчас в доме без боли, где страдающих окружат заботой и любовью, снова остро нуждаются: выстроилась большая очередь в стационар.

- Строительство второй очереди хосписа предусматривается в рамках государственно-частного партнерства. Когда ко мне на прием приходят родственники, жены, папы, мамы... они просто плачут, просят принять пациента в стационар. А что такое 18 коек? У меня душа разрывается, а принять мы не можем. И вот мы созрели для того, чтобы открыть взрослое отделение на 98 койко-мест, а детское - расширить до 40 мест, - поделился на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Владимир Вавилов.

Благодаря строительству второй очереди в Казани появится взрослое паллиативное отделение не только для онкобольных, но и для других пациентов с тяжелыми заболеваниями, а также так называемое отделение доживания для пациентов, нуждающихся в социальной и медицинской помощи. На наш вопрос, когда планируется открыть новый хоспис, Владимир Вавилов ответил, что мечтает, чтобы уже через два года. Как все получится в реальности, пока неизвестно. Но каждый из нас может помочь другим стать счастливее. Паллиативная помощь направлена на избавление от боли, облегчение тяжелых проявлений болезни, улучшение качества жизни пациента. В ней нуждаются многие: больные с необратимой сердечно-сосудистой недостаточностью, тяжелыми необратимыми поражениями головного мозга, больные СПИДом и другими недугами.

Кстати, что касается роста онкологии, то данные специалистов не могут не настораживать: по прогнозу ВОЗ, к 2050 году смертность от рака возрастет до 16 миллионов случаев в год. В России онкозаболеваемость стала расти с 1981 года.