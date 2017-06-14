Депутаты Госсовета РТ намерены направить проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» на предварительное заключение в Совет законодателей России при Федеральном Собрании РФ.



Об этом стало известно на прошедшем 13 июня заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку. Законодательная инициатива парламента республики будет рассмотрена на предстоящем заседании, сообщает ИА «Татар-информ».

Проект федерального закона направлен на усиление уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, предлагается установить уголовную ответственность за производство, приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт алкогольной продукции, не соответствующей требованиям стандартов законодательства РФ.

«Предусматривается повышенная ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление, - сообщил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. - Наличие такого квалифицированного состава будет являться превентивной мерой для повторного совершения преступления, прежде всего связанного с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности».