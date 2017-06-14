Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил технологию строящихся мусоросжигательных заводов, один из которых появится в Татарстане. Он заметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками. Строительством этих заводов занимается Ростех.



При этом Президент отметил, что острая проблема мусорных свалок стоит на повестке в правительстве и обязательно будет решаться по мере возможности, передает ИА «Татар-информ». Президент РФ пообещал постараться отреагировать на многочисленные просьбы, которые поступили ему на прямую линию от россиян, сообщает РИА Новости.

«Там много просьб, причем чувствительных, я не буду воспроизводить вслух, но я постараюсь на них отреагировать, тем более что там часто просьбы идут от людей с ограниченными возможностями по здоровью. Они никакие не грандиозные, но совершенно конкретные. Я постараюсь это сделать», - сказал Путин в ходе прямой линии, которая прошла в пятнадцатый раз.

На прямую линию с Путиным к ее началу поступило 1,87 миллиона вопросов. Продлилась она около 4 часов.