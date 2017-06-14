Проблема утилизации отходов остро стоит в каждом крупном городе, в том числе и в столице Татарстана. Этот вопрос касается не только экологии, но и других сфер нашей жизни. Журналисты в очередной раз отправились в пресс-тур на полигон «Восточный» и самосыровскую свалку, чтобы лишний раз убедиться в масштабах проблемы.



Обратная сторона большого города

На подходе к самосыровской свалке стоит отвратительный запах. Но страшно не только это: достаточно дико в 21-м веке наблюдать рядом с мегаполисом горы прессованного мусора. Стихийно возникшая в 60-е годы прошлого века, эта свалка была закрыта в 2013 году, приобретя сомнительную славу крупнейшей в республике.

- На данный момент производится рекультивация самосыровской свалки. Сейчас проводится технический этап рекультивации - выполаживание откосов, создаются нормативные уклоны, по которым будет возможно положить гидроизоляционную пленку. Следующим станет биологический этап с посадкой газона, травы и деревьев. Технический этап закончится в этом году, а биологический - в следующем, - рассказал журналистам главный инженер компании ООО «РусРемСтрой» Павел Бажанов.

Процесс рекультивации идет по плану. Работу по превращению горных свалок в зеленые холмы выполняет тяжелая техника: бульдозеры, экскаваторы, грузовики. Труд человека пригодится позже, в конце июля, когда начнется монтаж лотков, подсоединение дренажной системы к существующей, восстановление резервуаров. Говорить о радужных перспективах в связи с рекультивацией вряд ли стоит. К примеру, даже через тысячу лет стеклянная бутылка не разложится.

До самосыровской свалки журналисты побывали на полигоне «Восточный», куда с февраля этого года свозят казанский мусор. Огромные площади, покрытые отходами, над которыми кружат стаи птиц. Зловоние похуже, чем на самосыровской свалке. Новый полигон рассчитан на 15-летнюю работу. Вся его площадь будет составлять около 40 га, а сам он - состоять из четырех карт. Сейчас введена в работу первая карта в 9 га, которая может принять 850 тыс. тонн отходов. В полную силу полигон заработает в течение трех лет. Он рассчитан на 6 млн тонн мусора! Хорошо это или плохо, вопрос дискуссионный. Одни считают варварством складировать мусор подобным образом, для других решен вопрос новой территории для отходов.

На полигоне действует система учета ввозимых отходов, ведется видеонаблюдение, мусор предварительно сортируется.

- Основная задача полигона - прием отходов на территории города. Основная цель - не допустить проникновения фильтрата в грунтовые воды, чтобы не было заражения. Вся карта выстелена специальной изоляционной пленкой. Она имеет свойство растягиваться и при давлении мусора не разрывается. Для того чтобы отводить излишний фильтрат, предусмотрена система его сбора. Фильтрат весь уходит в пруд-накопитель. Затем по системе орошения через насосную станцию весь фильтрат поступает обратно. Так производится увлажнение тела полигона для исключения возгорания, одновременно происходит испарение - удаляется излишняя влага, - объяснил директор по эксплуатации ООО «ПЖКХ» Евгений Туз.

Мусоросжигательный завод и культура населения

Однако жизнь такого полигона недолгая. В лучшем случае через 15 лет придется открывать новую площадку. Но рядом с закрытым полигоном уже нельзя будет строить жилье. Существуют и другие вполне рациональные объяснения, почему подобная утилизация мусора далеко не лучший вариант.

- Даже современный полигон для захоронения отходов представляет собой… ну вы все видели сами. Вреда от мусоросжигательного завода во всяком случае будет гораздо меньше, чем от этого. Тем более полигоны время от времени горят. Представьте, с чем сравнимо горение полигона, разовый выброс такого количества отходов. Последние 7 лет они не горят. А вот в 70 - 80-х годах не гасли. К сожалению, задымление полигонов было частым явлением. Это происходит не по вине человека, - поделился с «КВ» заместитель председателя комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

Он сообщил, что в Казани уже к 2021 - 2022 годам может быть построен мусоросжигательный завод. Сроки приблизительные, но главное другое: заводу быть! После посещения свалок специалисты высказали свое мнение о том, как решить проблему мусора, в рамках круглого стола «Современные подходы в обращении с отходами производства и потребления». И слов о необходимости такого завода было сказано немало. В обсуждении приняли участие эксперты из КФУ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, комитета ЖКХ исполкома Казани.

- Никогда не надо складывать яйца в одну корзину: корзина упадет - и все разобьется. Для того чтобы нормально существовала система обращения с отходами в городе, все блоки должны эффективно работать. Это раздельный сбор мусора, сортировка для изъятия всех органических, горючих фракций. Тогда меньшее количество отходов будет поступать на полигоны. Мусоросжигательные заводы имеют право на существование, чтобы уменьшить количество отходов. А если они еще и энергию будут производить, то это очень хорошо. Но параллельно обязательно должна существовать сортировка, а также селективный сбор, переработка. Одного без другого будет недостаточно. Это звенья одной цепи, - подчеркнула директор института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

Она отметила, что для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо использовать современные технологии производства и потребления, которые снизят образование отходов. Для этого из потока мусора нужно изъять те фракции, которые можно использовать вторично. Ученые привели в пример советские годы, когда молоко, сметана и другая молочная продукция продавались в стеклянных бутылках. После использования продуктов люди сдавали бутылки в магазин, причем получали плату.

- Мы шли в молочный магазин с пустыми помытыми бутылками, сдавали их, и нам из стоимости молочной продукции вычитали определенную сумму. Это была очень хорошая и понятная схема. Бутылки не выбрасывались, а рационально использовались, - напомнила Светлана Селивановская.

Она привела и другие примеры. Из отходов полимеров можно получить пластиковые тазы, из стекла - сувениры, шинами можно обустроить парки, сделать из них клумбы, искусственные рифы, из переработанного пищевого пластика можно изготовить бутылки для бытовых жидкостей. То, что не поддается переработке, можно направлять на термическую обработку. И речь не идет о сжигании. Даже само понятие «мусоросжигательный завод» не совсем верно. При термической обработке применяются современные технологии, обеспечивающие максимальную безопасность процесса. Однако и здесь не без проблем.

- В Англии было построено 200 мусоросжигательных заводов. А потом более 100 снесли, потому что идет развитие технологий. Это серьезный вопрос. Без мусоросжигательного завода в Казани жить нельзя. Но нельзя строить мусоросжигательный завод столь огромной мощности - 630 тысяч тонн сжечь в одной точке… Зачем? Во всех зарубежных странах строят установки мощностью в 10 - 20 раз меньше. У нас у каждого в квартире есть туалет. Но если в Казани построят один большой туалет? Мне кажется, не нужно строить столь огромный мусоросжигательный завод, а если строить, то из нескольких параллельно работающих линий, - считает заведующий кафедрой оборудования химических заводов КНИТУ Алексей Махоткин.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы очистки вредных выбросов при термической обработке отходов, а также общая стратегия обращения отходов.