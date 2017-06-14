О воздействии ВСМ Москва - Казань на окружающую среду говорили на общественных слушаниях, которые прошли на этой неделе в Зеленодольском центре культуры и народного творчества им. Горького.

«Это пилотный проект в России, который должен повысить инвестиционную, туристическую привлекательность регионов, создать дополнительно 300 тысяч рабочих мест», - сказал на встрече с местными жителями директор технического департамента ОАО «Скоростные магистрали» Юрий Котлов.

В этом году специалисты намереваются завершить государственную экспертизу всей проектной документации с проведением технологического и ценового аудита. На встрече в первую очередь говорили о воздействии ВСМ на природу, которое будет максимально снижено. Проводятся все необходимые расчеты, передает ИА «Татар-информ».

В Татарстане ВСМ пройдет по территории Зеленодольского района и Казани. Что касается Зеленодольского муниципального образования, то трасса будет проложена по 22 км лесного массива, заявила главный специалист ОАО «Мосгипротранс» Ольга Дугинова.

«Протяженность ВСМ по Татарстану - 47 километров 700 метров. Минимальное расстояние до жилой застройки - 65 метров. При изучении пути специалисты выявили, что на маршруте нет редких растений, воздействие на воздух локальное и незначительное. Территория населенных пунктов будет защищена шумозащитными экранами. Также при прохождении трассы не будет никакого негативного воздействия на воду», - прокомментировала Ольга Дугинова.