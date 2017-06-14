В дни проведения матчей Кубка конфедераций в Казани - 18, 22, 24, 28 июня - изменят траекторию движения 17 автобусных, один трамвайный и два троллейбусных маршрута.

Кроме того, трамвай №6 временно курсировать не будет, а маршрут трамвая №5 перестанет быть непрерывным от Горок до железнодорожного вокзала.

Такие меры вводятся «в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Казани и повышения безопасности пассажирских перевозок», сказано в постановлении Исполнительного комитета Казани.

Все вносимые изменения связаны с ограничением движения на участке около стадиона «Казань-арена»: общественному транспорту придется изменить прямые траектории движения на участке ветеринарная академия - проспект Ямашева, передает ИА «Татар-информ».

Так, автобусные маршруты №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62 будут следовать в соответствии со своими маршрутами от начальной точки в сторону Ново-Савиновского района до остановки «Ветеринарная академия», затем разворачиваться на проспекте Ямашева и далее следовать в обратном направлении к конечным остановкам или по дублирующим маршрутам в противоположную сторону (актуально для маршрутов №10 и 10а, 35 и 35а).

С противоположной стороны от конечных точек автобусы этих маршрутов будут следовать до остановки «Улица Адоратского», также поворачивать на проспекте Ямашева и продолжать движение в обратном направлении, возвращаясь к конечной (или в случае противоположно направленных дублирующих маршрутов 10 и 10а, 35 и 35а - продолжать движение по траектории маршрута-пары).

Автобусы маршрута №74 «Улица Ф.Амирхана - 10-й микрорайон» будут следовать с остановочного пункта «Улица Чистопольская», разворачиваться у улицы Ф.Амирхана и далее без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проезжать по улице Сибгата Хакима, затем по своему привычному маршруту.

На противоположно направленном маршруте-дублере №74а «Улица Ф.Амирхана - 10-й микрорайон» автобусы начнут движение по улице Амирхана, без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проследуют по улице Сибгата Хакима, затем по обычному маршруту.

По маршруту №75 «Комбинат «Здоровье» - универсам №2» автобусы начнут движение от остановки «Улица Чистопольская», развернутся на улице Амирхана, затем без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» продолжат движение по улице Сибгата Хакима и по обычному маршруту.

По маршруту №76 «Улица Халитова - жилой массив Северный» автобусы поедут от конечной остановки «Жилой массив Северный» до остановки «Улица Адоратского» без изменений, развернутся на проспекте Ямашева и проследует в обратном направлении до конечной «Жилой массив Северный» по обычному маршруту.

В связи с предстоящими изменениями трамвай №5 перестанет быть непрерывным от Солнечного города до железнодорожного вокзала. Доезжая до остановки «Ветеринарная академия», как и многие автобусные маршруты в этот период, он будет разворачиваться на проспекте Ямашева и следовать в обратную сторону. С противоположной стороны, от железнодорожного вокзала, трамваи 5-го маршрута будут разворачиваться в обратном направлении от остановки «Улица Адоратского».

Трамвайный маршрут №6 на время проведения соревнований будет закрыт.

Троллейбус №2 «Станция метро «Площадь Габдуллы Тукая» - ул. Академика Арбузова» от остановки «Улица Адоратского», развернувшись на проспекте Ямашева, продолжит движение по проспектам Ямашева и Ибрагимова, затем по улице Декабристов, Ленинской дамбе, через площадь Тысячелетия, по улицам Ташаяк, Московская, Татарстан, Право-Булачная и затем до остановки «Улица Адоратского» по стандартному маршруту №2. При этом маршрут изменит название на «Улица Адоратского - комбинат «Здоровье».

Троллейбус №13 - «Улица Ленинградская - улица Химическая», начав движение от остановки «Улица Ленинградская», будет следовать по привычному маршруту до остановки «Улица Адоратского», затем развернется на проспекте Ямашева и поедет в обратную сторону, снова к остановке «Улица Ленинградская».