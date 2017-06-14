18, 22, 24 и 28 июня перекроют 9 улиц, на 8 запретят парковку, на 14 – проезд грузовиков.

Ниже представлены карты-схемы, которые помогут сориентироваться во временных изменениях транспортного сообщения в Казани.

Так, автобусные маршруты №10, 10 а, 18, 33, 35, 35 а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62 будут следовать в соответствии со своими маршрутами от начальной точки в сторону Ново-Савиновского района до остановки «Ветеринарная академия», затем разворачиваться на проспекте Ямашева и далее следовать в обратном направлении к конечным остановкам или по дублирующим маршрутам в противоположную сторону (актуально для маршрутов 10 и 10 а, 35 и 35 а). С противоположной стороны от конечных точек эти маршруты будут следовать до остановки «Улица Адоратского», также поворачивать на проспекте Ямашева и продолжать движение в обратном направлении, возвращаясь к конечной (или в случае противоположно направленных дублирующих маршрутов 10 и 10 а, 35 и 35 а – продолжать движение по траектории маршрута-пары).

Автобусы маршрута №74 «Улица Ф. Амирхана – 10-й микрорайон» будут следовать с остановочного пункта «Улица Чистопольская», разворачиваться у улицы Ф. Амирхана и далее без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проезжать по улице Сибгата Хакима, затем по своему привычному маршруту.

Противоположно направленный маршрут-дублер №74 а – «Улица Ф. Амирхана – 10-й микрорайон» начнет движение по улице Ф. Амирхана, также без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проследует по улице Сибгата Хакима, затем в соответствии со своей стандартной траекторией.

Маршрут №75 – «Комбинат ”Здоровье” – Универсам №2» начнет движение от остановки «Улица Чистопольская», развернется на улице Ф. Амирхана, затем без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» продолжит движение по улице Сибгата Хакима и по маршруту.

Маршрут №76 – «Улица Халитова – жилой массив Северный», – двигаясь от конечной остановки «Жилой массив Северный» до остановки «Уулица Адоратского» без изменений, повернет на проспекте Ямашева и проследует в обратном направлении до конечной «Жилой массив Северный» по привычному маршруту.

В связи с предстоящими изменениями трамвай №5 перестанет быть непрерывным от Солнечного города до Железнодорожного вокзала. Доезжая до остановки «Ветеринарная академия», как и многие автобусные маршруты в этот период, он будет разворачиваться на проспекте Ямашева и следовать в обратную сторону. С противоположной стороны, от железнодорожного вокала, трамваи 5-го маршрута будут разворачиваться в обратном направлении, доезжая до остановки «Улица Адоратского».

Трамвайный маршрут №6 на время проведения соревнований будет закрыт.

Троллейбус №2 – «Станция метро “Площадь Габдуллы Тукая” – ул.Академика Арбузова» от остановки «Улица Адоратского», развернувшись на проспекте Ямашева, продолжит движение по проспектам Ямашева и Ибрагимова, затем по улице Декабристов, Ленинской дамбе, через площадь Тысячелетия, по улицам Ташаяк, Московская, Татарстан, Право-Булачная и затем до остановки «Улица Адоратского» по стандартному маршруту №2. При этом маршрут изменит название на «Улица Адоратского – комбинат “Здоровье”».

Троллейбус №13 – «Улица Ленинградская – улица Химическая», начав движение от остановки «Улица Ленинградская», будет следовать по привычному маршруту до остановки «Улица Адоратского», затем развернется на проспекте Ямашева и поедет в обратную сторону, снова к остановке «Улица Ленинградская».

Вечером, уже после отмены правила «последней мили», автоматически будет продлеваться режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев, которые следуют через стадион «Казань-Арена». То же самое касается и метро. Так, 18 и 24 июня общественный транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня — до 03 часов ночи уже следующих суток.

Кроме того, в дни проведения матчей Кубка конфедераций в Казани (18, 22, 24 и 28 июня) будут организованы дополнительный маршрут автобусов — TS-1. Он будет начинать курсировать за 4 часа до начала матчей с периодичностью 5 минут по траектории «Дворец Спорта — станция метро «Козья Слобода» – Стадион». Сесть в него можно будет только на остановках «Дворец Спорта» и станция метро «Козья Слобода», а выйти, соответственно, на «Стадионе». После окончания игры автобусы развезут болельщиков до станции метро «Козья Слобода» и остановки «Дворец Спорта». Автобусы завершат свою работу через два часа после окончания матчей. ППри предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика проезд будет бесплатным.

Расписание маршрутов

18 июня 14.30 — 22.30

22 июня 17.30 — 1.30

24 июня 14.30 — 22.30

28 июня 17.30 — 1.30

Движение личного и производственного транспорта будет ограничиваться с 13.00 до 23.00.

Также парковаться будет нельзя у проездов в районе транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» и железнодорожного вокзала «Казань-2».