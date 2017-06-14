Медиацентр расположится в КРК «Пирамида» на ул. Московская, 3.

Сегодня в Казани откроется пресс-центр Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов. Он расположится в КРК «Пирамида» на ул. Московская, 3.

Для работы в пресс-центре аккредитовано 231 российских и 92 иностранных журналистов.

Медиацентр будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00, а в дни футбольных матчей – до двух часов ночи.

Для журналистов в пресс-центре подготовлено 100 мест в зоне пресс-конференций, 100 мест в рабочей зоне, из которых 40 оборудованы компьютерами. Установлен высокоскоростной кабельный интернет и Wi-Fi.

Для помощи зарубежным журналистам в качестве волонтеров привлечены студенты со знанием иностранных языков.

На площадке запланировано проведение более 20 пресс-конференций, 18 выездных экскурсий в Казанский Кремль, Свияжск, Иннополис, ИТ-парк и различные музеи. Пресс-мероприятия будут сопровождаться переводом. Для гостей пресс-центров будет организована телетрансляция матчей Кубка конфедераций.

В пресс-центре будут представлены презентационные стенды Госкомитета РТ по туризму; выставочная продукция народных промыслов Министерства культуры, знакомящие с туристическим и культурным потенциалом Республики Татарстан; книжная продукция Татарского книжного издательства.

Деятельность пресс-центра будет освещаться на ресурсах МИА «Россия сегодня» и информационного агентства «Татар-информ».

Стартовая пресс-конференция состоится 16 июня в 13.00. В ней планируется участие министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова и мэра Казани Ильсура Метшина.

Модераторами пресс-конференций станут продюсер МИА «Россия сегодня» Александра Боровая, заместитель генерального директора ГТРК «Татарстан» Лилия Галимова и тележурналист информационной аналитической программы «Семь дней» телеканала ТРК «Новый Век» Тимур Бикмурзин.

С самыми последними новостями пресс-центров можно ознакомиться на сайте footballcitymediacenter.ru.