Сегодня в административно-деловом центре особой экономической зоны «Алабуга» прошло заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

На заседании были одобрены три новых проекта компаний, которые претендуют на получение статуса резидента особой экономической зоны. Этими компаниями стали: «СТ Алабуга», «Агрусхим-Алабуга» и «СТиМ-Алабуга». Общая сумма инвестиций, вкладываемых на создание новых производств - более 650 млн руб.

По предложению Рустама Нургалиевича, все члены совета поддержали представленные проекты трех компаний, которые в скором времени официально получат статус резидентов особой экономической зоны «Алабуга», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.