На заседании были одобрены три новых проекта компаний, которые претендуют на получение статуса резидента особой экономической зоны. Этими компаниями стали: «СТ Алабуга», «Агрусхим-Алабуга» и «СТиМ-Алабуга». Общая сумма инвестиций, вкладываемых на создание новых производств - более 650 млн руб.

По предложению Рустама Нургалиевича, все члены совета поддержали представленные проекты трех компаний, которые в скором времени официально получат статус резидентов особой экономической зоны «Алабуга», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.