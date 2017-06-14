В ифтаре примут участие и представители власти, включая Президента РТ Рустама Минниханова.

Сегодня, 15 июня, в столице РТ состоится пятый республиканский ифтар, сообщается на сайте мэрии Казани. Ифтар состоится на площадке Казанской академии тенниса. Добраться до мероприятия можно на общественном транспорте. Уехать можно от мечетей Московского, Вахитовского и Приволжского районов, а также из поселков Караваево, Щербаковка, Карьер, Мирный и Киндери. Транспорт будет также курсировать и в обратном направлении.

График движения автобусов размещен на сайте мэрии.