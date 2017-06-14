18 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького начнется III летний сезон социально-спортивного движения «Зеленый Фитнес».

В программу первого в этом году летнего спортивного утра войдет фитнес-зарядка, зумба, мастер-класс по хип-хопу, который проведет танцор Руслан Ракипов, и многое другое. Также для участников мероприятия подготовили детские интерактивные зоны, розыгрыш призов и подарков.

Старт «Зеленого Фитнеса» в 10.00. Вход бесплатный, сообщают организаторы.

25 июня «Зеленый Фитнес» пройдет еще на нескольких площадках – Центр семьи «Казан», парк Урицкого и Горкинско-Ометьевский лес. Казанцы смогут попробовать на себе 15 различных фитнес-направлений от профессиональных инструкторов. Самые активные участники этого летнего сезона станут обладателями велосипедов.

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