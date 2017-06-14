Акция «#Подари подписку», инициированная АО «Татмедиа», идет полным ходом. С каждым днем к ней присоединяются все больше желающих: общественных, государственных деятелей и рядовых татарстанцев. Участие в акции принял и главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

Он оформил полугодовую подписку на «Казанские ведомости» для сотрудников, пациентов и посетителей ДРКБ. Кроме того, главврач больницы подписался и на ряд других изданий АО «Татмедиа».

- Газета «Казанские ведомости» оперативно реагирует на все, что происходит в Казани и Татарстане, объективно отражает события. Мне интересны, в первую очередь, аналитические материалы, которые подробно раскрывают проблему. невозможно в маленьком информационном тексте раскрыть суть вопроса. Газета дает возможность со всех сторон осветить ту или иную тему, к примеру, медицинские возможности клиники, особенности конкретного учреждения и многое другое.